FOR THE APPLEWOOD HORTICULTURAL SOCIETY

SELECTED PLANT LIST by Marjorie Harris

Some of the professionals who work in my garden:

These are some of my favourite plants and they’ll be included in my talk.

Acer griseum

Acer palmatum Japanese maple ‘Dissectum Atropurpureum’; ‘Tamukeyma’; ‘Sango?kaku’; ‘Scolopendrifolium’ ‘Koto no-Ito’; ‘Evergreen’; ‘Hanna Matoi’; ‘Shaina’

Acer shirasawanum ‘Aureum’

Albizia ‘Chocolate Drop’

Allium afflatunense ‘Purple Sensation’

Amelanchier canadensis

Amsomia tabernaemontana; A. hubrechtii

Aralia cordata ‘Sun King’

Artemisia absinthium ‘Lambrook Silver’; ‘Huntington’; lactiflora ‘Guizhou’; x. ‘Powis Castle’

Aster ‘Little Carlow’

Arum italicum

Berberis thunbergii ‘Hermann’s Pillar’ ; ‘Golden Nugget’;

Brunnera macrophylla – ‘Jack Frost’

Buxus microphylla var. koreana ‘Winter Beauty’; B. m. ‘Variegata’

Calycanthus floridus

Carpinus betula ‘Fastigiata’; ‘Columnaris Nana’

Cercis canadensis ‘Forest Pansy’ ,

Chiononanthus virginicus

Cimicifuga ‘Hillside Black Beauty’; ‘Black negligee’

Clematis ‘Betty Corning’

Coleus ‘Black Magic’ , ‘Victorian Ruffles’

Cornus sibirica red-twigged dogwood; alba ‘Elegantimssima’

alternafolius ‘Argenta’; C. compressa; C. controversa ‘Variegata’

‘Praire Fire’ and ‘Arctic Fire’; C. ‘Hedgerow Gold’; C. ‘June Snow’; kousa ‘Samaritan’.

Diervilla lonicera

Daphne ‘Eternal Fragrance’

Eupatorium coelestinum fistulosum (Wine coloured stems); rugosum ‘Chocolate’.

Euphorbia ‘Ascot Rainbow’; ‘Tasmanian Tiger’

Fagus sylvestris ‘Roseo-marginata’; ‘Purple Pendula’.

Ginkgo biloba ‘Ohasuki’

Gymnocladus dioicus Kentucky Coffee Tree

Hosta .’Gold Standard’ ‘Gold Edger’ ‘Halcyon’ ‘Kabitan’ ‘Frances Williams’ ‘Liberty’ ‘Gingko Craig’ ‘Fragrant Gold’

Helianthus ‘Lemon Queen’

Helleborus atrorubens; H. foetidus; H. ‘Pink Frost’

Hydrangea petiolaris (climbing hydrangea);

? quercifolia (oak leaf hydrangea);

‘Fire and Ice’

Lathyrus vernis

Lespedeza ‘Gibraltar’

Liriodendron tulipifera ‘Fastigiata’

Liquidambar ‘Slender Silhouette’ Sweet Gum

Maackia amurensis

Ostrya virginiana Ironwood

Penstemon ‘Dark Tower’

Persicaria amplexicaule ‘Firetail’, ‘Gold Arrow’

Phlox paniculata ‘David’

Physocarpus opulifolium ‘Diablo’

Plectranthus ‘Mona Lavender’

Pyrus salicifolia ‘Pendula’.

Rhamnus frangula ‘Fine Line’

Rudbeckia nitida ‘Herbstonne’

Salix candida

Sambucus nigra ‘Aureomarginata’; nigra variegata; n. purpurea

Sciadopitys verticillata; ‘Joe Kozy’

Solidago odora; also look at: ‘Golden Fleece’; ‘Laurin’; ‘Golden Wings’. Not in the show but all recommended.

Stewartia pseudocamillia

Viburnum bodnantense ‘Dawn’; plicatum ‘Summer Snowflake; ‘Pragense’plicatum tomentosum ‘Shasta’.

ORNAMENTAL GRASSES:

Chasmanthium latifolium a seeder of great magnitude

Festuca glauca (blue fescue)

Hakenochloa macra ‘Aureola’ ‘All Gold’

Pennisetum alepecuroides ‘Red Head’

Miscanthus sinensis purpurea; s. ‘Sarabande’ ; s. ‘Gracemillimus’ ; s. ‘Sirene’ ; s. ‘Nippon’; s. ‘Zebrinus’; s. ‘Morning Light’.

Molinia caerulea ‘Sky Racer’

BULBS:

Hyacinthoides non scripta English Bluebells

Muscari latifolium; M. l. ‘Plumosum’

Tulipa batalini ‘Bright Gem’;kaufmanniana ‘Johan Strauss’; ‘Queen of night’; ‘Spring Green’.

Narcissus ‘Tete-a-tete’ and ‘Thalia’

Nectaroscardum

Scilla sibirica

